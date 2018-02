Il tecnico delha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa per 2-0 contro il. I tedeschi sono comunque riusciti a qualificassi agli ottavi grazie al 3-1 ottenuto una settimana fa al San Paolo.“Ieri avevo detto che sarebbe stata una gara tosta, loro hanno preso tanti rischi e hanno fatto vedere tutte le loro qualità.. Dopo lo 0-1 la partita è cambiata, all’intervallo abbiamo provato a migliorare alcune cose ma non siamo riusciti ad arginarli”.e il Napoli ha trovato il secondo gol. Grazie al 3-1 conquistato all’andata passiamo noi.“Gioia qualificazione o amarezza per sconfitta odierna? Dobbiamo tener conto anche dell’avversario, il Napoli è molto forte.. Ora voltiamo pagina e pensiamo al Colonia”.