Pol Lirola, terzino di proprietà della Juventus ora in prestito al Sassuolo, ha rilasciato una lunga intervista a Goal.com, confessando aneddoti e futuro: "Dopo una partita con l'Espanyol, il mio procuratore viene da me e mi dice: “C'è l'osservatore della Juve: ti vogliono subito a Torino, già a gennaio”. Non l'ho neanche fatto finire di parlare, avevo praticamente già fatto la valigia! Un'emozione incredibile sapere che un club così importante mi volesse, non ci ho pensato due volte. L’impatto con Torino? All'inizio è stato difficile, perché non parlavo la lingua. Mi son trasferito dalla Spagna da solo, vivevo in convitto e faticavo ad ambientarmi. Poi fortunatamente ho cominciato a imparare velocemente l'italiano e tutto si è sistemato. Adesso sto benissimo, mi sono ambientato alla grande, vivo da solo e spesso mi vengono a trovare familiari e amici, dunque è tutto più semplice".



SPOGLIATOIO BIANCONERO - "Una bella emozione. All'inizio ero un po' intimidito, ma poi i compagni mi hanno messo subito a mio agio. L'anno scorso ho legato molto con Morata, che è spagnolo come me e mi ha aiutato molto ad integrarmi. Mi diceva sempre che avevo talento e dovevo rimanere sereno, la Juve è così. Comunque anche solo allenarsi con certi campioni è un'esperienza unica, perché impari tantissimo tecnicamente, tatticamente ma anche a livello di mentalità. Ogni giorno cercavo di “rubare” qualcosa. Chi mi ha impressionato? Senza dubbio Dybala, un fenomeno assoluto. Ha assolutamente ragione Buffon, è sicuramente tra i primi cinque giocatori al Mondo. Tecnicamente è eccezionale. Modello? Inevitabilmente, per posizione in campo, guardo con molta attenzione sia Lichtsteiner sia Dani Alves. Interpretano il ruolo in maniera molto differente, ma sono due campioni assoluti. Guardo tutte le partite della Juve e cerco di studiare i loro movimenti per carpirne i segreti".



BARCELLONA-JUVENTUS - "Se me l’aspettavo? Dopo Torino ero sicuro che sarebbero riusciti a passare il turno, perché non li fai tre gol a questa Juve, è troppo forte dietro. La cosa che mi ha impressionato di più, però, è come la squadra abbia aggredito il Barcellona all'inizio della gara di Torino, li hanno assaliti, sono stati devastanti. Monaco? Secondo me possono superare anche questo turno e arrivare in finale, dove probabilmente troveranno il Real Madrid, che batterà l'Atletico. Secondo me questa Juve ha tutte le carte in regola per vincere la Champions League. Se vuoi vincere o anche pareggiare contro una squadra così, devi fare la partita della vita e sperare che non siano in giornata. Dovesse veramente arrivare in finale con il Real, di certo non parte battuta, perché in attacco fanno paura, ma anche la difesa bianconera è fenomenale. Non altrettanto, invece, quella del Real Madrid, che concede molto. Penso a Dybala, Higuain, Mandzukic, Cuadrado: possono fare molto male...".



FUTURO - "A Sassuolo sono in prestito biennale e qui sto benissimo. Come ho detto prima, è un ambiente ideale per un giovane che voglia fare esperienza e crescere. Poi, ovviamente, il mio sogno, un giorno, è quello di tornare alla Juve e giocare, anche se so che dovrò lavorare duramente per riuscirci, perché è davvero uno squadrone...".