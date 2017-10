Intervistato a margine della sfida contro il Milan, l'ex interista Marko Livaja, oggi attaccante dell'AEK Atene, ha parlato del match giocarto dalla sua squadra allo stadio San Siro.



"E’ un buon risultato, l’importante era non perdere. Ora ne avremo un’altra di partita difficile, contro il Milan in casa, ma daremo tutto per vincere. Derby personale? No, ma sono contento perché sono tornato qui a giocare in questo stadio storico per una partita importante. Il Milan ha avuto qualche occasione ma noi eravamo messi bene in campo. Bonucci? Un avversario normale, non come prima. Un po’ indebolito rispetto ad altre volte. La Serie A? La Juventus ha un po’ mollato ma ha una squadra per vincere lo scudetto. Guardo molto il calcio italiano, ci sono molti croati qui. Comunque il Napoli è il favorito per lo scudetto. Icardi? Lui fa sempre gol e questo va benissimo“.