Emre Can, centrocampista del Liverpool e della nazionale tedesca, obiettivo numero 1 della Juventus, ha lasciato anzitempo il campo di gioco nella sfida contro il Watford vinta per 5-0 a causa di un problema alla schiena. Queste le parole di Jurgen Klopp, manager dei Reds: "Io non penso, e neanche lui, che sia qualcosa di serio. Lui ha avuto un piccolo problema durante la settimana, gli ho lasciato un giorno di recupero in più. Ieri si è allenato normalmente. E' stato un colpo di testa, con il corpo ancora freddo, è una cosa muscolare. Ma non è niente di serio, andrà con la nazionale e riceverà qualche trattamento".