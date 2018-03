Emre Can, centrocampista del Liverpool e primo obiettivo della Juventus sul mercato, ha parlato così prima del rientro in anticipo in Inghilterra dal ritiro della Germania: "Sono appena rientrato e sto lavorando per rientrare dall'infortunio. Interessanti le storie su di me sulla stampa! Non perdo tempo a commentare questi falsi rumors, guardo avanti e spero di tornare in campo al più presto". Lo riportano i tabloid inglesi.