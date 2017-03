Il centrocampista tedesco Emre Can smentisce le voci secondo cui avrebbe alzato le pretese economiche per rinnovare col Liverpool: "Ho letto sui giornali che il problema sarebbero i soldi, ma non è vero - riporta Sky Sports UK - Abbiamo avuto alcuni incontri positivi ed è tutto a posto, voglio solo chiarire che non è questione di soldi ma di futuro, di quel che succederà. Non si può mai sapere quel che accade nel calcio, ma sono felice qui. Parleremo nelle prossime settimane e mesi e vedremo, gli incontri sono con il mio agente ma io sono felice a Liverpool e potrei giocare qui per molti anni".