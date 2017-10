Emre Can, centrocampista del Liverpool, sogno della Juve, esalta il suo compagno Mohamed Salah: "E' stato pazzesco. Ho visto un sacco di video con le reazioni dei tifosi egiziani dopo il rigore che ha segnato, sono molto felice per lui. Adesso è il 'Re d'Egitto'. Ha sempre fatto benissimo in tutti i club in cui ha giocato e dunque si merita questa possibilità. Fuori dal campo è un bravissimo ragazzo. E' stato un grande acquisto per la nostra squadra e spero vivamente che possa continuare a segnare tanti gol anche con noi".