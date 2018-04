La doppietta di Firmino ha aiutato il Liverpool a battere la Roma, nella semifinale di Champions. Gli permette di fissare un nuovo record e di staccare, tra gli altri, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi.



Il suo bottino di 10 reti in 11 presenze (preliminari esclusi) lo rende insieme ad Adriano il calciatore più veloce ad arrivare in doppia cifra. Alle loro spalle si piazza l’attuale tecnico della Lazio Inzaghi: Simone realizzò 9 gol in 11 presenze nell’edizione del 1999-2000 e si confermò nella prima partita della stagione successiva a Donetsk. Insieme al mister biancoceleste con 10 centri in 12 presenze l’attaccante del Siviglia Ben Yedder.