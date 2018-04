Steven Gerrard, ex capitano e bandiera del Liverpool, ha parlato a Roma TV nell'immediata vigilia della sfida tra i Reds e la Roma.



Queste le sue dichiarazioni: "Il Liverpool giocherà con un ritmo alto ad Anfield, cercando di dialogare ad una velocità tale da portare la Roma fuori dalla loro zona di comfort. Lo stile della Roma e lo stile italiano sono più tecnici, diversi, mentre il principale punto di forza del Liverpool è la velocità, il movimento ed un gioco ad alto ritmo con la spinta dei fan dietro di loro. Le due squadre hanno stili diversi, i campionati sono diversi, ma le partite a questo livello e di questa portata siano decise dai piccoli dettagli. Abbiamo bisogno di un po’ di fortuna nelle due partite. Il match più importante sarà quello di oggi. La Roma dovrà rimanere in partita per la gara di ritorno, ma difficilmente riuscirà a ripetere quanto fatto contro il Barcellona: quando il Liverpool passa in vantaggio riesce a gestirlo bene. Tra le quattro squadre, il Liverpool era quella che nessuno delle altre voleva affrontare perché è una squadra molto difficile da fermare. Credo non ci sia una squadre che spicchi sulle altre".