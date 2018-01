Naby Keita a Liverpool già a gennaio. Stando a quanto riportato oggi da Kicker, l'accordo fra Reds e RB Lipsia è il seguente: il club inglese pagherà il giocatore in base al piazzamento in classifica dei tedeschi. Il cartellino di Keita costerà 75 milioni se la RB dovesse arrivare in Champions League, 70 se dovesse raggiungere solo l'Europa League e 65 se invece non dovesse qualificarsi per le coppe. L'accordo fra le parti resterebbe valido anche nel caso in cui Keita dovesse lasciare la Bundesliga già a gennaio, il Liverpool però aggiungerebbe 15 milioni per avere subito a disposizione il giocatore. Il cartellino verrebbe a costare quindi dagli 80 ai 90 milioni di euro (in base al piazzamento del Lipsia).