Karius, portiere del Liverpool, parla in vista del match di stasera contro la Roma, semifinale d'andata di Champions League: "È la partita più importante per me e per molti miei compagni. È normale essere un po' nervosi, credo aiuti a dare il meglio di sé. La Roma è davvero forte, lo ha dimostrato nell'arco di tutta la competizione. Per nessuno di noi è stato un sollievo il sorteggio. Batterla non sarà un compito facile, ma in due gare tutto può succedere. Dovremo essere concentrati dall'inizio alla fine".



SUI TIFOSI - "Se ci daranno una mano? Naturalmente il pubblico ci darà una mano, ma spetterà a noi sul campo fare la partita. Loro saranno il nostro dodicesimo uomo, avranno un grande impatto su di noi e sulla squadra che ci affronta. La Roma sa a cosa va incontro".