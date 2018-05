Domani andrà in scena la semifinale di Champions League, tra Roma e Liverpool. In casa Lazio, l'ex Reds Leiva è considerato una leggenda del club inglese.



KLOPP - Dopo 10 stagione con la maglia del Liverpool, l’allenatore dei reds Jürgen Klopp ha voluto esaltare il suo ex calciatore: “Spero che stasera ci venga a trovare in hotel, lo aspettiamo. Spesso ci scriviamo. Ogni volta che vedo una partita della Lazio, quando lo vedo giocare e spesso segnare penso ‘Che leggenda!’. Sta facendo una grandissima stagione, sarà bello rivederlo. Non vedo l’ora!”.