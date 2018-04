Jurgen Klopp, manager del Liverpool, commenta così il sorteggio Champions che ha messo i Reds di fronte alla Roma in semifinale: "Se qualcuno pensa che al sorteggio ci sia andata bene, non posso essere d'accordo: sicuramente non ha visto le sue partite della Roma contro il Barcellona. Nella prima il 4-1 non rispecchia l'andamento della partita, nella seconda loro hanno sfoderato una prestazione incredibile e avrebbero potuto vincere per 5-0"