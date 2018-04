Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in vista dell'impegno di Champions di settimana prossima contro la Roma: "Prima della sfida di ritorno col City ho detto ai ragazzi: 'Potremmo uscire dallo spogliatoio nudi e nessuno se ne accorgerebbe perché gli occhi di tutti sarebbero su Salah. A tutti piace l’enorme attenzione che c’è intorno a lui. Non penso che sarà inferiore a Roma, ma va bene. I ragazzi hanno creato una bella atmosfera in un grande gruppo. Gli altri possono avere grandi giocatori, ma non il gruppo. Abbiamo l'opportunità di creare qualcosa per il futuro. Siamo ancora giovani e abbiamo grande potenziale. La mia impressione è che tutti siano molto felici di essere qui".