Jurgen Klopp si prepara alla sfida contro il Burnley, con il Liverpool che deve difendere il quarto posto in Premier League. Nelle dichiarazioni pre partita, il tedesco ha affermato: “Prima eravamo più ottimisti, ma in questo momento non sono certo della vittoria sul Burnley, anche se mi fido dei miei ragazzi, e un po’ di ottimismo c’è sempre. Non mi aspetto una partita semplice - continua Klopp - siamo pronti a combattere. Dobbiamo essere sempre aggressivi, ricordando la sconfitta di agosto proprio contro il Burnley. Rispettiamo molto i nostri avversari, anche per il loro modo di giocare. Loro difendono molto bene e ripartono in contropiede, una loro arma è data dalle palle lunghe. Se non troveremo subito il gol sarà dura, e la partita potrebbe divenire complicata. Avremo bisogno - conclude il tecnico - anche del fattore Anfield per creare la giusta atmosfera”.