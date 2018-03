Jurgen Klopp, manager del Liverpool, parla in conferenza stampa in vista della sfida col Newcastle parlando di Philippe Coutinho, finito al Barcellona nel mercato di gennaio: "Per noi Coutinho è stato determinante. Se non eravamo al meglio, bastava passare palla a lui. Quando poi non poteva esser schierato, abbiamo dovuto giocare in modo diverso, dividendo la responsabilità tra i giocatori. Son felice abbia funzionato. Non credo che se viene a mancare un giocatore crolla tutto, come troppo spesso ritiene la gente".