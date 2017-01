Philippe Coutinho, fantasista del Liverpool classe 1992 ex Inter, era stato collegato sia al Barcellona che al Real Madrid, prima dell'infortunio ai legamenti della caviglia gli ha fatto perdere sette settimane. Ma non è in vendita, il manager Jurgen Klopp ha da dire:"E' bello se grandi club hanno pensato a lui, peccato che si siano dimenticati che è stato infortunato nell'ultimo periodo, ma non essendo stato un grosso problema fisico sapevo le sirene sarebbero arrivate comunque," ha dichiarato il coach tedesco, che prosegue:"Non è in vendita. E' un nostro giocatore e nulla è cambiato".