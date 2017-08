Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato della situazione di Coutinho, oggetto del desiderio del Barcellona: ''Al momento la situazione non è facile per nessuno; noi, però, dobbiamo restare concentrati sul lavoro e sul campo. Oggi il gruppo è stato favoloso. Reintegrare Coutinho? Non ci penso, vediamo come va la situazione e cosa può succedere. Al momento la situazione è la stessa, nulla è cambiato. Questo è tutto quello che so''.