L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha dichiarato in vista della trasferta di domenica sul campo del Manchester City di Guardiola: "Finora nelle grandi partite ci siamo sempre trovati a nostro agio, ma il City è la squadra piu' difficile da affrontare, che pratica un calcio vero, contro la quale è complicato difendersi. Tutti conosciamo le qualità del City, il modo in cui ha giocato contro il Monaco è stato abbastanza impressionante, una partita meravigliosa da vedere. Non penso che si faranno condizionare dalla delusione per l'eliminazione, anzi vorranno riscattarsi. Dovremo difenderci bene, ma senza essere passivi, altrimenti non avremmo chances contro una squadra come la loro".