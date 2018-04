Alla vigilia del match di Premier League contro il Bournemouth, il tecnico del Liverpool Jürgen Klopp è tornato a parlare in conferenza stampa: “All’inizio, credevo che per lui sarebbe stato difficile tornare in campo”, spiega Klopp: “Si parlava di un finale di stagione a metà maggio, mentre adesso c’è l’occasione di farla durare di più (riferimento all’eventuale finale di Champions, ndr). Da allora, Emre è migliorato. Se qualcuno parla dei tempi di recupero, si tratta pur sempre di una supposizione, non è una certezza. Quando si rompe un legamento, ad esempio, per esperienza sai che ci vorranno sei settimane e poi dovrai fare le terapie e così via. Ma con questi tipi di infortuni è diverso. Adesso è in buone mani e ovviamente non è felice di questa situazione, ma è positivo che stia procedendo più velocemente di quanto immaginato".



SPERANZA EMRE CAN - ​"So che nell’intervista in tedesco, quando mi hanno chiesto se la sua stagione fosse finita, avevo risposto ‘sì, probabilmente’", aggiunge Klopp: "Ma questa, ad essere sinceri, non è più la verità. E’ una buona notizia, ma in ogni caso Emre non sarà a disposizione per il match contro il Bournemouth”.