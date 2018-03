Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, commenta a BT Sport il passaggio del turno in Champions League: "Abbiamo fatto il nostro lavoro, non è stata una partita eccitante ma l'abbiamo controllata e avuto qualche occasione, concedendo minuti ad alcuni ragazzi. Penso sia raro avere questa possibilità nella fase a eliminazione diretta. Dovevamo essere seri e l'abbiamo fatto, l'atteggiamento è stato straordinario. Lallana aveva bisogno di minuti, Ings ha avuto una buona mezz'ora. Chi vorrei ai quarti? Non mi interessa, prenderemo chi capita, non abbiamo una preferita".