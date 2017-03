Il Liverpool osserva con attenzione due giovani talenti del Borussia Dortmund, Klopp è infatti rimasto stregato da Christian Pulisic e Ousmane Dembele, ma le sue offerte sono state rifiutate. L'allenatore tedesco ha incontrato Dembele quando ancora era sotto contratto con il Rennes, ma, come riferisce il Liverpool Echo, risposta ricevuta è stata piuttosto chiara: "Ho visto Klopp a Parigi, ma gli ho detto che avevo in mente di firmare con Dortmund. Lo stesso ho detto a Ranieri". A Klopp non è andata meglio nemmeno con il centrocampista statunitense: "Rispetto Jurgen e lo conosco ma non ho mai pensato di raggiungerlo veramente a Liverpool. Il Borussia mi ha dato tantissimo, io lavorro e voglio giocare qui, amo questo club".