Jurgen Klopp deve rammaricarsi per i due gol concessi nel finale, ma il 5-2 lascia ampi margini al Liverpool. In conferenza stampa, il tecnico dei Reds analizza la partita: "Ci sono stati due errori, uno nostro e uno dell'arbitro nel fischiare il rigore. Però mi hanno detto che col Manchester City c'è stato un errore a nostro favore, lo accettiamo. Ora sappiamo che per la Roma sarà tutto possibile, però io so benissimo che possiamo anche vincere la seconda partita. Noi non siamo il Barcellona, però: non abbiamo vinto niente negli anni. Andremo lì per lottare, passare il turno, andare in finale. Ora io sono concentrato al 100% sullo Stoke, non al ritorno a Roma".