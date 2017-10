Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, ha parlato dopo il pareggio per 0-0 contro il Man United: "Penso che lo United sia venuto qui per fare un punto e lo ha ottenuto; noi volevamo i tre punti e non li abbiamo conquistati. Il Liverpool non può giocare come ha fatto lo United oggi. Ovviamente per loro è tutto ok. È abbastanza difficile quando una squadra di alto livello come lo United ha questo approccio difensivo; è vero, non abbiamo avuto 20 palle gol, ma ne abbiamo avute abbastanza, tra cui una grande nel primo tempo e un rigore. Siamo stati sfortunati".