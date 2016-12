L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha dichiarato in conferenza stampa: "Se c'è qualcosa che abbia senso ed è possibile, ci muoveremo sul mercato invernale ma non vogliamo convincere i giocatori a venire da noi con i soldi. E questo non vale solo per gennaio, ma anche per i prossimi anni. La Cina? Non so se dobbiamo dire che rappresenti un pericolo, ma per i giocatori è un'opportunità. Chi vuole venire al Liverpool è il benvenuto, abbiamo sempre un occhio al mercato, ma ci tengo a precisare che sono assolutamente soddisfatto della squadra che ho, abbiamo ancora delle opzioni. Mané in Coppa d'Africa? Lo sapevamo quando lo abbiamo preso. Possiamo giocare con moduli diversi, i nostri giocatori sono versatili ed è questo che dobbiamo sfruttare".