Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato dopo la sconfitta contro il Chelsea ai microfoni di BBC Sports: "Odio il risultato, ma la performance è stata sufficientemente buona per ottenere un buon punto. E' chiaro che contro il Chelsea devi evitare che arrivino troppi cross, ma alla fine è arrivato quello difficile da marcare per Giroud e sono andati in vantaggio. Il Chelsea è stato forte, ma abbiamo fatto bene e abbiamo avuto alcuni bei momenti. Anche se non siamo stati abbastanza cinici. La performance è stata ok, ma il risultato era esattamente l'opposto di quello che volevamo".