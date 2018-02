Jurgen Klopp è intervenuto in conferenza stampa al termine della schiacciante vittoria per 5-0 del suo Liverpool contro il Porto.



PRESTAZIONE - "Siamo stati molto professionali, molto maturi e, nei momenti giusti, davvero aggressivi. Non era facile, ma i ragazzi si sono divertiti e questa è la cosa più importante. Tutti e cinque i gol sono stati favolosi. Ho visto tante prestazioni fantastiche stasera, un risultato come questo è possibile solo se sono tutti al top".



ROBERTSON - "E' stato eccezionale: ha finalmente ritrovato i suoi cross, doveva averli lasciati in Scozia o da qualche altra parte".