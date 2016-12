Il manager del Liverpool Jurgen Klopp non è troppo ottimista circa il recupero del trequartista Philippe Coutinho, nemmeno per la gara di Capodanno con il Manchester City di Guardiola. Il brasiliano è fuori dall'ultima settimana di novembre per un infortunio alla caviglia: "Non lo abbiamo ancora con noi, si tratta di una lunga strada perchè l'infortunio era abbastanza grave, non dobbiamo accelerare i tempi". Sulla possibilità di ritorno in vista del City:" Non ci sono più possibilità rispetto a pochi giorni fa ma sono fiducioso"