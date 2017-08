Jurgen Klopp, manager del Liverpool, parla dopo la vittoria sull'Hoffenheim, che ha garantito ai Reds il ritorno in Champions League: "Bisogna fare un plauso ai miei giocatori per quanto fatto stasera. La mia squadra funziona. Abbiamo impegnato 14 mesi per ottenere la qualificazione alla fase a gironi. Abbiamo molta più qualità in rosa con Salah. Io devo solo pensare a far bene con la rosa che ho a disposizione. A chi non piace può andare a vedere un'altra squadra".