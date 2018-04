Jurgen Klopp, manager del Liverpool, parla al Guardian in vista della sfida con la Roma: "Momo ha fatto benissimo alla Roma, ma loro hanno Edin Dzeko, un giocatore fantastico. È anche grazie alla loro tattica che Salah ha potuto giocare in un certo modo. Ora ha più fiducia, avrebbe potuto fare ancora più gol di quanti non ne abbia già segnato. Io parlo sempre coi calciatori prima del loro trasferimento. Nel caso di Mo, è stata una chiacchierata fantastica, è una persona aperta, ride sempre. Ha dei riccioli molto strani, ma è davvero una gran persona. E sembrava molto più grande di quanto non dicesse il suo passaporto, gli ho chiesto se avesse davvero 24 anni. Abbiamo parlato per tre ore, e alla fine abbiamo fatto un patto. Ogni tanto ricordo ai miei giocatori di questi patti che facciamo. E con Mo sta funzionando molto bene".