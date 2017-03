Jurgen Klopp ha parlato della partita pareggiata dal Liverpool contro il Manchester City: ''Portare a casa un punto da Manchester è assolutamente ok per ogni squadra del mondo. Ci sono state un paio di situazioni in cui non siamo riusciti a difendere la loro qualità. Avremmo potuto vincere questa gara perché abbiamo costretto il loro portiere a un paio di parate eccezionali. Tra il 50' e il 70' non siamo riusciti a chiudere la partita, e poi abbiamo permesso loro di avere una reazione. Hanno meritato il gol, ma avremmo potuto segnare di più''.