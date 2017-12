La Juventus ha fretta di definire il trasferimento di Emre Can, che si svincola a giugno dal Liverpool e ha già un accordo di massima con il club bianconero, per evitare inserimenti dell’ultima ora. A gennaio il club bianconero parlerà con i Reds per avvisarli dei contatti avuti con il centrocampista tedesco e dal 1° febbraio, in qualità di svincolato, il giocatore può firmare per il suo nuovo club anche se si trasferirà a Torino soltanto nella nuova stagione. Il Liverpool, e in particolare il tecnico Klopp, dopo essersi opposti alla cessione quest’estate a costo di perderlo a parametro zero, non lo lascerà sicuramente partire nella sessione invernale di mercato. Come scrive Tuttosport, Marotta si è dovuto arrendere alla rigidità degli inglesi, ma un anno dopo l’acquisizione è a costo zero.