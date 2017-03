Lovren, difensore croato del Liverpool, "chiama" Perisic, esterno offensivo dell'Inter, ai Reds: "Noi giocatori non sappiamo nulla a riguardo fino a quando non accade. E' sempre così. In ogni caso l'arrivo di un giocatore come Perisic per il Liverpool sarebbe il meglio possibile. E' un giocatore di altissima qualità. Al Liverpool calciatori come lui verrebbero accolti a braccia aperte. Ovviamente non so se è vera la trattativa, quello che posso dire è che ha doti calcistiche eccezionali, una conoscenza e una qualità superiori alla media".