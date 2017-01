Il centrocampista classe '86 del Liverpool Lucas Leiva, giocatore che rimane nel mirino dell'Inter per questa finestra di mercato, ha parlato a Press Association Sport: "La situazione che sto vivendo non è delle migliori, in futuro non posso accettare di giocare così poche partite. Ho ancora diversi anni di carriera davanti e devo trovare la migliore soluzione possibile. Per ora sto bene al Liverpool, ma non so dire dove sarò tra una settimana o tra un mese o tra 4 mesi. In caso di offerte, le prenderei in considerazione".