L'ex centrocampista di Chelsea e Manchester City Frank Lampard, in vista della partita di Champions League tra citizens e Liverpool, paragona il tedesco Leroy Sané alla bandiera del Manchester United Ryan Giggs. Così l'ex mediano dei blues al London Evening Standard: "Per come si muove sulla sinistra negli inserimenti, con intelligenza e velocità mi ricorda Giggs" prosegue: "Sa far muovere la squadra e il pallone anche giocando semplice".