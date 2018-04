Insieme a Barcellona-Roma, a completare il quadro dell'andata dei quarti di finale di Champions League è la sfida "made in Premier" tra Liverpool e Manchester City.



Questa sarà la 10ª sfida in Champions League tra squadre inglesi nella fase ad eliminazione diretta, in sei di queste troviamo il Liverpool (inclusa quest’ultima). Sfida numero 179 tra Liverpool e Manchester City in tutte le competizioni, primo confronto però tra le due squadre nelle competizioni europee. Jurgen Klopp è l’allenatore che ha vinto più volte contro Pep Guardiola in tutte le competizioni (cinque volte) – due di questi successi sono arrivati alla guida del Liverpool.



Incluse le qualificazioni, il Liverpool è rimasto imbattuto in tutte le precedenti 10 partite stagionali in Champions League (6V, 4N), mantenendo la porta inviolata in cinque di queste. Il Liverpool, inoltre, non perde in casa da 14 match nelle coppe europee (9V, 5N); ultima sconfitta ad Anfield risale a ottobre 2014 vs Real Madrid. Il Manchester City si è qualificato ai quarti di finale di Champions League per la seconda volta, la prima risaliva al 2015/16, quando eliminò il PSG. Il Liverpool è la squadra che ha segnato più gol in questa stagione di Champions League (28 reti), il record di gol di una squadra inglese in una singola stagione nella competizione è del Manchester United (32) nel 2002/03, mentre quello dei Reds è di 29 reti nel 2007/08. Delle otto squadre rimaste in questa Champions League, il Liverpool (25 anni e 311 giorni) e il Manchester City (26 anni e 134 giorni) sono le due squadre che hanno schierato l’11 titolare con l’età media più bassa.



Le due sfide tra queste due squadre in questa stagione hanno prodotto 12 gol complessivi, con il 26% dei tiri che è stato trasformato in gol. Leroy Sane ha segnato tre gol in due sfide contro il Liverpool nel 2017-18. Sergio Aguero ha segnato in tutte le quattro partite in trasferta di Champions League 2017-18 (quattro gol) - nessun giocatore ha segnato in cinque gare fuori casa in una singola stagione di CL per un club inglese. Roberto Firmino ha partecipato attivamente a 10 reti in questa edizione di Champions League (sette gol e tre assist), solo Cristiano Ronaldo è stato coinvolto in più gol (14). Mohamed Salah ha partecipato attivamente a sette reti (sei gol e un assist) in otto presenze in questa Champions League. Prima della stagione in corso, l’egiziano era stato coinvolto in soli tre gol (tre reti) in 15 presenze nella competizione (tra Roma, Chelsea e Basilea).