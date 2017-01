Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato della situazione dei Reds dopo la sconfitta contro lo Swansea, che ha ridimensionato gli obiettivi del club: ''Le assenze di Mané, Coutinho e Matip hanno pesato e peseranno, ma non possono bastare a giustificare i nostri problemi. Noi lottiamo in ogni partita, e questa è la cosa più importante. Noi vorremmo vincere tutte le competizioni, ma è chiaro che se il Chelsea vincerà sempre non ci saranno chance per gli altri club. Abbiamo la qualità per lottare per arrivare in Champions League e questo sarà il nostro obiettivo''.