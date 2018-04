Contro la Spal Di Francesco ha potuto far riposare alcuni titolari come De Rossi, Florenzi e Dzeko che erano con lui in panchina. Il 3-0 ha consentito al mister di fare qualche cambio con Nainggolan e Strootman che hanno lasciato il posto da Perotti ed Under che così hanno messo benzina nelle gambe. Il tecnico potrà schierare il 3-4-2-1 e l’esclusione di Juan Jesus in campionato fa pensare a questa soluzione. In mezzo al campo un posto se lo giocano Strootman e Pellegrini, con l’olandese favorito. Davanti Under è favorito su Schick, Perotti ed El Shaarawy