Patrik Schick, attaccante della Roma, arrivato in estate dalla Sampdoria, parla alla tv ufficiale giallorossa degli eventi successi a Liverpool fuori dal campo: "Messaggi di rispetto dopo Liverpool? Bisogna avere rispetto per tutti e tra tutti, questo non deve succedere. Roma-Chievo? Prima del ritorno contro il Liverpool giocheremo contro i clivensi e non sarà facile. Sappiamo che vogliamo giocare anche il prossimo anno in Champions e dobbiamo restare concentrati per preparare al meglio la partita".