Il gol dell’1-0 e poi l’infortunio. Mohamed Salah ha lasciato il campo al 53’ per un problema muscolare ancora da valutare. L’egiziano ex Roma ha abbandonato il terreno di gioco sulle sue gambe, seppur zoppicando vistosamente. Condizioni da valutare in vista del ritorno col City in programma settimana prossima.