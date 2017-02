Jurgen Klopp è un allenatore molto ambito e nelle ultime ore è stato accostato fortemente al Barcellona. la stagione dei blaugrana non è all'altezza delle aspettative e, oltre al ritardo in campionato, pesa tanto il 4-0 subito in Champions League contro il PSG. Secondo quanto riporta il Mirror, il Liverpool avrebbe messo gli occhi su un altro allenatore della Premier League. I Reds infatti sono attratti da Ronald Koeman, tecnico degli eterni rivali, e vicini di casa, dell'Everton. È lui il primo nome in caso di partenza del tedesco.