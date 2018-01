. “Non ci sono dubbi: Coutinho ci mancherà. È un calciatore meraviglioso e una grande persona”. Nei prossimi giorni, qualcuno dovrà rincuorare. Una vittoria contro il City, domenica, potrebbe bastare. “Quando un ragazzo ha dei sogni, è difficile da fermare”.. Alcuni sostengono che la musica non sia cambiata: è rimasta fantastica. Per altri l'avvicendamento si è dimostrato un passaggio fondamentale per la crescita del gruppo.“Fin dall'inizioha cercato di saldare insieme l'ambiente, i giocatori, le loro famiglie, lo staff. Il suo modo di comunicare con i tifosi durante le partite fa parte di questa mentalità: siamo tutti sulla stessa barca, nello stesso viaggio” commenta Ian Ayre, amministrato delegato del club.: in estate non nascose la sua ambizione di trasferirsi a Barcellona, né la delusione per la trattativa incagliata. Klopp: “È stato molto chiaro con me, con la proprietà, con i compagni: voleva disperatamente partire”. Difficile, in queste condizioni, preservare la vicinanza dello spogliatoio. Anche se in questa prima parte di stagione il brasiliano ha dimostrato la giusta professionalità.7 gol e 6 assist in 14 presenze in Premier League; nelle 5 apparizioni in Champions, 5 gol e 2 assist. Allargando il discorso agli ultimi 18 mesi, Coutinho ha segnato un gol ogni due partite ed effettuato un assist ogni tre, per un totale di 0,89 giocate decisive ogni 90 minuti. Salah viaggia su medie ben più alte, con circa un gol/assist a partita (1,06). Entrambi sono lontani da Messi (1,42 gol/assist a partita), Mbappe (1,28) e Suarez (1,16), che comandano la classifica. Sempre negli ultimi 18 mesi Coutinho ha creato una media di 2,81 occasioni da rete ogni 90 minuti. Anche qui siamo distanti da Cesc Fabregas (4,2), da Mesut Ozil (3,38) e dalla rivelazione del Brighton Pascal Groß (2,95). In questa stagione, con il numero 10 fuori dal campo, il Liverpool ha ottenuto 8 vittorie, un pareggio e una sconfitta (contro il City all'andata).. Considerando anche che la sua squadra segna con facilità: 73 gol in 28 partite fra campionato e Champions (37 marcati da Salah e Firmino).Soluzioni di qualità non mancano.è appena rientrato dall'infortunio alla coscia, dopo quattro mesi passati in infermeria: 86 minuti nella vittoria di capodanno contro il Burnley, altri 70 in quella di FA Cup contro l'Everton. Rispetto a Coutinho ha meno visione di gioco, ma può garantire più qualità in fase di non possesso: grazie alle sue capacità nel ripiegamento e nel tackle, è uno dei giocatori fondamentali per il gegenpressing di Klopp, la pressione sul portatore di palla immediatamente successiva alla perdita del possesso.è arrivato la scorsa estate per 40 milioni di sterline. Ha lavorato per abituarsi ai meccanismi di gioco, e nelle ultime settimane il rendimento e l'impiego stanno crescendo: migliore in campo nel derby, reti contro Swansea e Bournemouth. Calciatore versatile, può essere schierato al posto di Coutinho sulle corsie, ma potrebbe essere provato anche al centro, a fianco di Wijnaldum ed Henderson nel 433.Oppure, alla luce della somma incassata per la cessione del brasiliano, le alternative possono essere trovate sul mercato. Difficile fare peggio del 2014, quando gli 85 milioni di Suarez furono sperperati negli ingaggi di Markovic, Origi, Balotelli.indossa già la maglietta dei Reds sotto quella del Lipsia, ma il suo arrivo è programmato per l'estate: anticiparlo a gennaio significa dover convincere la squadra tedesca, impegnata nella lotta per la qualificazione Champions e decisa a fare il suo degno percorso in Europa League (Napoli permettendo). Il giovanedel Monaco rimane un obbiettivo concreto, nonostante una prima parte di stagione sottotono (18 presenze, 2 gol e 4 assist). Anche in questo caso c'è da vincere la resistenza del club proprietario, che preferirebbe rimandare le discussioni alla sessione estiva. Altri nomi favoriti per il dopo Coutinho sono quelli di(Shalke 04),(Leicester) e(Atalanta), ma nulla vieta di reinvestire i soldi in zone del campo diverse. Una grande lacuna della rosa, palesata nella sconfitta di ottobre contro il Tottenham, è quella di un centrocampista di equilibrio che possa fare da collante fra le linee di difesa e di attacco, visto anche che Emre Can partirà in estate, destinazione Juventus:è sia il nome più suggestivo, sia quello che garantirebbe un reale salto di qualità. In difesa è già arrivato Virgil van Dijk per 80 milioni di euro, ma il Liverpool è alla ricerca di un portiere di primo livello. Qui la lotta si sposta inevitabilmente a giugno: la prima pretesa èdell'Atletico Madrid, ma gli inglesi potrebbero fare un pensierino su. E in attacco? Firmino, al momento, non ha sostituti. I nomi al vaglio sono diversi e uno dei più entusiasmanti è quello di. In ogni caso, le lezioni del passato e i milioni di Coutinho serviranno a investire con criterio e a rinforzare la squadra: nell'operazione il Liverpool ha tutto da guadagnare.