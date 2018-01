Archiviata, con dolore, la cessione di Philippe Coutinho al Barcellona, il Liverpool si trova ora alle prese con la caccia al giusto sostituto del brasiliano. Una ricerca da condurre in maniera precisa e attenta, perché il rischio di gettare al vento i 160 milioni di euro incassati dall'addio del Piccolo Mago è altissimo. Parte di questa somma, circa 80 milioni, è stata investita preventivamente per Virgil van Dijk, arrivato ad Anfield per rinforzare la difesa di Jurgen Klopp che, adesso, va a caccia del puntello giusto per l'attacco e pensa anche a un clamoroso ritorno: quello di Suso.



LIVERPOOL-MILANO... - L'esterno spagnolo si era trasferito ai reds nel 2010, appena 17enne, dopo aver brillato nelle giovanili della squadra della sua città, il Cadice. Ottimo impatto con la formazione Under 23, quasi disastroso quello con la prima squadra. Dopo i primi sei mesi in cui - spesso a gara in corso - Suso riusciva a trovare spazio, da gennaio 2013 in poi, anche a causa dell'arrivo dall'Inter proprio di Coutinho, lo spagnolo ha visto pochissimo il campo. E la musica non è cambiata dopo la stagione in prestito all'Almeria, tanto che nel gennaio 2015 il Milan lo ha acquistato per poco più di un milione di euro.



...E RITORNO - A distanza di tre anni, come scrive il Liverpool Echo, dalle parti di Anfield stanno pensando di riportare a casa Suso. Ferma la volontà del Milan di non lasciar partire il giocatore, né ora né a giugno, visto anche il recente rinnovo fino al 2022 con ingaggio portato a tre milioni l'anno. Lo stesso classe '93 è freddo circa l'ipotesi di tornare dove non si è trovato bene e non hanno creduto in lui, ma da qui alla prossima estate le cose possono cambiare. Nel suo contratto col club di via Aldo Rossi è stata infatti inserita una clausola rescissoria tra i 40 e i 50 milioni e se i rossoneri non dovessero centrare la qualificazione alla prossima Champions League - e i reds sì - l'ipotesi di un altro viaggio Liverpool-Milano, ma in direzione opposta, per prendersi la propria rivincita, sarebbe tutt'altro che remota.