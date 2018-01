Otto over consecutivi in partite ufficiali, accompagnati da sette Goal: i numeri del Liverpool parlano chiaro, la squadra segna e dà spettacolo e l'ennesima conferma potrebbe arrivare sul terreno dello Swansea, nel posticipo di lunedì sera. Padroni di casa ultimi in classifica, il loro successo - su 888Sport.it - si gioca a 11 volte la posta, giusto un anno fa - era il 21 gennaio - lo Swansea riuscì a espugnare a sorpresa Anfield Road per 3 a 2. Il pari dimezza l'offerta a 5,50, mentre la strada è spianata per un successo dei Reds, proposto a 1,27. Le statistiche parlano di un Liverpool capace di segnare a raffica: sull'Over si punta a 1,67, mentre tra Goal e No Goal la spunta la seconda opzione, con le offerte piazzate rispettivamente a 2,08 e 1,72.