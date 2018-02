Dopo le gare di ieri e Crystal Palace-Newcastle di oggi pomeriggio alle 15.15 e in attesa del Monday Night, continua oggi alle 17.30 il programma della 26esima giornata di Premier League, con il big match di Anfield tra il Liverpool di Jurgen Klopp e il Tottenham di Mauricio Pochettino, euro rivale della Juve negli ottavi di finale di Champions League: Reds e Spurs sono rispettivamente terzi e quinti in classifica, a meno 19 e 21 dal City capolista e a meno 6 e 8 dal Man United secondo, ma sono distanziate solamente da due lunghezze, fondamentali per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (a quota 50 c'è anche il Chelsea di Antonio Conte, mentre l'Arsenal insegue a 45): match fondamentale dunque per la corsa Europa, con i padroni di casa reduci dal tris di Huddersfield mentre gli ospiti arrivano dalla vittoria casalinga contro Mourinho e i suoi. Sfida nella sfida, quella tra i due capocannonieri del torneo: l'inglese Harry Kane, a quota 21 reti, e l'egiziano Mohamed Salah, a quota 19. Gli Spurs sono in serie positiva dal 16 dicembre (sconfitta con il City): 7 gare senza sconfitta. Precedenti favorevoli ai Reds, che hanno perso solo una delle ultime 23 sfide casalinghe contro il Tottenham.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Liverpool (4-3-3): Karius; Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson; Can, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Manè.



Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Son, Alli, Eriksen; Kane.