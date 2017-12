Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



sarà un nuovo del: i Reds hanno ufficializzato l'accordo con ilper il difensore olandese, che dal 1° gennaio indosserà ufficialmente la maglia numero 4. Non sono rese note le cifre, anticipate dal Telegraph: per l'olandese il Liverpool avrebbe versato, che renderanno. A confermare questa tesi però ci hanno pensato i Saints: "Il Southampton ha trovato un accordo che stabilirà un nuovo record mondiale per un difensore".