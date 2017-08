La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie C. Il Livorno prova il colpo Bellomo (Vicenza) per la mediana. Sempre nel girone A Icardi (Catanzaro) è nel mirino del Pisa, il Piacenza è vicinissimo a Corazza (Novara), mentre Gerli (Entella) piace al Siena, la Pistoiese è in trattativa con Cardelli (Pisa) e De Cenco (Padova) e Sanseverino (Pisa) è stato richiesto dalla Viterbese.



Nel girone B De Micheli (Inter, era a Prato) verso il Renate, Voltan (Genoa) è vicino alla Feralpi Salò, Gatto (Monopoli) ha firmato con il Sudtirol, Galuppini (Parma) va al Modena, mentre la Fermana ha ingaggiato Benassi (Livorno).



Chiusura con il girone C, dove la Casertana sta preparando una doppietta con De Rose (Matera) e Feola (Pistoiese), mentre la Juve Stabia vuole Albadoro (Ternana, era a Fondi), il Monopoli è vicino a Davì (Feralpi) e Dermaku (Empoli) potrebbe andare al Matera.