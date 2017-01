Se c'è un giocatore che più di tutti Sinisa Mihajlovic ha voluto con sé al Torino, quello è Adem Ljajic. La scorsa estate l'allenatore granata è entrato in prima persona nella trattativa per portare il calciatore sotto la Mole, convincendolo a sposare il progetto Toro. Mihajlovic e Ljajic si conoscono da molto tempo, avendo lavorato insieme prima alla Fiorentina poi nella nazionale serba e il tecnico non ha dubbi sulle qualità dell'attaccante e sin dalla scorsa estate ha sempre speso parole di incoraggiamento per il proprio numero 10, convinto che potesse essere il giocatore che avrebbe permesso al Torino di competere con formazioni più blasonate per un posto nella prossima Europa League.

. Limiti che conoscono bene anche i tifosi dell'Inter, visto che l'anno scorso di questi tempi l'attaccante finiva ai margini della squadra di Mancini. È così che Sinisadopo aver usato a lungo la carota con il proprio numero 10.“Ljajic? Un disastro, non mi è piaciuto per niente, a lui chiedo il salto di qualità, in queste ultime partite sarebbe stato meglio non averlo che averlo” aveva dichiarato il tecnico dopo Napoli-Torino, un concetto ribadito anche domenica nel post partita di Sassuolo-Torino: “Ha giocato da schifo, quando è così meglio non averlo in campo. Non l’ho sostituito prima perché i giocatori con la sua qualità possono fare la differenza in qualsiasi momento. L’ho levato perché non ingranava e non potevo fare altrimenti”... Nel giro di pochi giorni, tra giovedì e lunedì, il Torino affronterà per due volte il Milan (prima in Coppa Italia e poi in campionato) e il tecnico granata da una settimana può contare nel reparto avanzato anche su Juan Manuel Iturbe che, proprio contro i rossoneri, potrebbe quindi fare il suo esordio da titolare.Quella di San Siro non sarebbe eventualmente l'esclusione più rumorosa di Ljajic. Quattro anni e mezzo fa, esattamenteL'allenatore fu di parola, tanto che Ljajic tornò a rappresentare il proprio Paese solamente due anni dopo, quando Mihajlovic era alla Sampdoria. I due poi si chiarirono e il loro rapporto tornò a essere stretto.