"Il mio sogno è sempre stato quello di giocare e vincere nel Real Madrid, anche se so che sarà molto difficile: non sto tutto il giorno a pensarci, ma di sicuro lavoro tutto il giorno per arrivarci". Lo ha dichiarato nel corso di un'intervista al sito ufficiale della UEFA l'attaccante Marcos Llorente, di proprietà dei Blancos, che sta facendo molto bene in prestito all'Alaves.