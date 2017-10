Intervenuto ai microfoni di Premium Sport al termine di Real-Tottenham, l’ex attaccante della Juventus Fernando Llorente ha ricordato i suoi anni in bianconero: "Mi spiace per la sconfitta della Juve contro la Lazio. Voglio che vincano un altro scudetto. Il mio futuro? In Italia sono stato bene, ho trascorso due degli anni più felici della mia vita. A Torino ho lasciato tanti amici, per me la Juventus è una famiglia. In futuro non si sa mai, ma per il momento sono contento nel calcio inglese, è un calcio bellissimo. Mi sto godendo questa fantastica avventura".